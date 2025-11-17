Foglio di via da Corciano fino al 2029: il Tar sospende la decisione per questioni procedurali

Colpito da foglio di via dal territorio comunale di Corciano per quattro anni, un cittadino ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, contestando anche il diniego all’accesso agli atti che gli avrebbe permesso di conoscere le motivazioni del provvedimento. Il Tar, per ora, gli ha dato ragione disponendo una sospensione del giudizio.

Il caso riguarda due provvedimenti della Questura di Perugia: il primo è il diniego a un’istanza di accesso agli atti presentata dal cittadino, il secondo è l’allontanamento forzato dal Comune di Corciano con divieto di rientro fino al termine del 2029. Contro entrambi i provvedimenti l’uomo ha presentato ricorso, opponendosi al Ministero dell’Interno.

Il collegio giudicante ha sollevato d’ufficio una questione procedurale cruciale: la tempestività del ricorso. I giudici hanno rilevato che il ricorso potrebbe essere stato notificato e depositato oltre i termini di legge previsti dal codice di procedura amministrativa.

Per decidere su questo aspetto, che potrebbe essere preclusivo dell’intero giudizio, il Tar ha ritenuto necessario acquisire un elemento chiave: la prova certa della data in cui il diniego all’accesso agli atti è stato comunicato al ricorrente. Nonostante la difesa dello Stato abbia fatto riferimento all’invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata, la ricevuta di consegna non è stata prodotta agli atti della causa.

Con un’ordinanza, il Tar ha quindi imposto al Ministero dell’Interno di depositare, entro il termine perentorio di venti giorni, la ricevuta che attesti l’avvenuta notifica del diniego. Successivamente, a entrambe le parti sarà concesso un ulteriore termine di venti giorni per presentare memorie scritte sulle questioni sollevate dal giudice.

La decisione sulla legittimità del foglio di via resta dunque sospesa in attesa che venga chiarita la questione procedurale sulla tempestività del ricorso.