spot_img
lunedì 17 Novembre 2025
spot_img

Dazi Ue, Usa ancora scontenti: “Rapporti commerciali restano punto critico” e Greer vola in Europa

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La partita sui dazi Usa-Ue non è finita. Il negoziatore per il commercio dell’amministrazione Trump ha avvertito l’Ue che il commercio rimane un “punto critico” con Washington, poiché i funzionari statunitensi sono sempre più frustrati dalla lentezza dell’Unione nel ridurre dazi e normative. Jamieson Greer ha dichiarato al Financial Times che i dazi dell’Ue che incidono sulle esportazioni americane sono ancora troppo elevati, nonostante l’accordo raggiunto tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a luglio. 

“Il commercio è sempre stato un punto critico – ha affermato Greer – Hanno molte normative e barriere non tariffarie che bloccano le nostre esportazioni e riducono il nostro effettivo accesso al mercato lì, mentre storicamente abbiamo avuto un accesso molto ampio. È una situazione piuttosto sbilanciata”. 

“Non abbiamo risolto tutti i problemi nelle nostre relazioni con la dichiarazione congiunta”, ha aggiunto, riferendosi all’accordo raggiunto in Scozia quest’estate. Greer si recherà in Europa per ulteriori colloqui commerciali la prossima settimana. 

I suoi commenti riflettono la crescente preoccupazione tra i funzionari statunitensi per la lenta attuazione del patto da parte dell’Ue, compresi i tagli alle imposte sulle esportazioni americane verso il continente. “Al momento sono un po’ lenti su tutto questo, il che è un peccato – ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione – Penso che ci troviamo in un momento in cui il presidente ha cambiato idea e approccio all’Europa negli ultimi sei mesi. Spero che l’Europa non perda l’occasione di trarre vantaggio dall’attuale approccio del presidente. 

Greer si recherà in Europa tra il 19 e il 22 novembre, dove incontrerà Maros Sefcovic, il commissario europeo per il commercio, per sollecitare progressi. Il segretario al commercio statunitense Howard Lutnick incontrerà Sefcovic e i ministri del commercio dell’Ue in visita a Bruxelles il 24 novembre. L’Ue ha promesso di ridurre i dazi sui prodotti industriali statunitensi, sui prodotti ittici, sulla carne di maiale e su alcuni prodotti agricoli, ma non ha ancora attuato nessuno dei tagli, che attendono l’approvazione del Parlamento europeo. 

Secondo i funzionari europei, è improbabile che il via libera del Parlamento arrivi prima di febbraio. Gli eurodeputati voteranno prima gli emendamenti che rinvierebbero i tagli tariffari su acciaio e alluminio fino a quando Washington non ridurrà i dazi del 50% sui metalli. 

Gli Stati Uniti hanno ridotto i dazi sulle auto europee e sulla maggior parte degli altri beni al 15% come parte dell’accordo, sebbene siano ancora sostanzialmente più alti rispetto a quando Trump è tornato in carica a gennaio. 

Gli Stati Uniti hanno anche aumentato la pressione sull’Unione in merito a norme che, a loro avviso, penalizzano ingiustamente le aziende americane, tra cui le normative sulle catene di approvvigionamento aziendali e il divieto di alcuni beni prodotti su terreni deforestati. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie