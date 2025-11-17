spot_img
Champagne e cori, festa ‘senza freni’ di Sinner nello spogliatoio delle Finals

(Adnkronos) –
Festa ‘senza freni’ per Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals. Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in finale a Torino, trionfando in due set, e dopo la premiazione si è lasciato andare a una gioia incontenibile con il suo team. Una pioggia di champagne ha accompagnato l’ingresso in spogliatoio di Sinner, ‘travolto’ dalle urla dei componenti del suo staff, dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill al preparatore atletico Umberto Ferrara, in lacrime dopo il match point. 

Salti, abbracci, e un immancabile coro: “Jannik Sinner, alé” ad accompagnare la gioia dell’azzurro, felice come raramente si è mostrato sui social. Il tutto è stato infatti pubblicato sul profilo Instagram di Sinner, numero due del mondo e controsorpassato proprio da Alcaraz grazie alla finale raggiunta dallo spagnolo a Torino. 

 

