Canta la ninna nanna al bambino, il marito la picchia

(Adnkronos) – A ‘infastidirlo’ sarebbe stata la frase ‘questo figlio è della mamma’, cantata dalla compagna al proprio bimbo nella ninna nanna nel tentativo di addormentarlo. Così davanti a quelle parole il 41enne avrebbe picchiato la propria moglie. Adesso per lui è scattato un ammonimento per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori emesso dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello

Come lui altri sei sono stati raggiunti dallo stesso provvedimento nell’ultima settimana. Tutti si sono resi protagonisti di atti persecutori, lesioni personali e percosse nei confronti di compagni ed ex. Così, a esempio, una donna di 40 anni è stata ammonita per l’incessante stalking nei confronti dell’ex fidanzato, raggiunto da oltre cento telefonate al giorno e un 57enne per aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna distruggendo mobile e suppellettili.

Sette avvisi orali, invece, sono stati notificati ad arrestati e denunciati che si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali, come tentato omicidio, ricettazione, detenzione di armi, furti, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un daspo fuori contesto è stato emesso nei confronti di un 24enne di Gela arrestato dalla Polizia per lesioni personali gravissime e porto abusivo di coltello. Il giovane, dopo aver partecipato a una aggressione, ha sferrato una coltellata alle spalle della vittima. Per i prossimi tre anni, non potrà accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Un 21enne, residente nella provincia di Catania, arrestato a Niscemi poiché trovato nel cortile di una scuola con cocaina e hashish, invece, è stato colpito dal foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno in quel comune tre anni.

