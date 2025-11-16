spot_img
Ucraina, Kiev annuncia nuovo scambio prigionieri con Mosca

(Adnkronos) – Kiev annuncia un nuovo scambio di prigionieri con la Russia. 1.200 per parte. “Su ordine del presidente ucraino, ho recentemente mantenuto i contatti con la mediazione di Turchia e negli Emirati Arabi Uniti per la ripresa del processo di scambio e il rilascio dei nostri cittadini detenuti dalla Russia”, ha spiegato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, Rustem Umerov, in un messaggio pubblicato sul suo account Telegram. A seguito di queste trattative, Mosca e Kiev hanno concordato l’attivazione degli accordi di Istanbul: “Si tratta della liberazione di 1.200 ucraini”.  

“Stiamo lavorando senza sosta affinché gli ucraini che devono tornare dalla prigionia possano festeggiare il Capodanno e il Natale a casa”, ha detto ancora Umerov, che ha discusso con il primo ministro del Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la questione della restituzione dei minori ucraini deportati in Russia. 

