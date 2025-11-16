spot_img
domenica 16 Novembre 2025
“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

(Adnkronos) – “E’ più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.  

Il post rappresenta un”inversione a U’ rispetto al messaggio che Vespa ha pubblicato qualche settimana fa, dopo la rinuncia di Sinner a giocare le Final Eight della Coppa Davis. “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, aveva scritto il giornalista commettendo una gaffe con lapsus: “Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, riferendosi con tutta probabilità ad Alcaraz. Oggi, la ‘redenzione’. 

 

