spot_img
domenica 16 Novembre 2025
spot_img

Sinner-Alcaraz, oggi finale Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 16 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals a Torino. Jannik arriva dal successo in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha battuto Felix Auger-Aliassime nell’ultimo match. Ecco orario, precedenti e dove vedere il big match in diretta tv e streaming.  

La finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner inizierà alle 18. Il bilancio, nei 15 precedenti, è di 10-5 per Alcaraz. Si tratta del sesto confronto in questa stagione: Sinner ha vinto in finale a Wimbledon, Alcaraz in finale agli Internazionali, al Roland Garros, a Cincinnati (ritiro di Jannik) e agli Us Open.  

Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie