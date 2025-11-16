Scontro tra due auto a Milano: quattro feriti, uno è gravissimo

(Adnkronos) – Almeno due ragazzi morti e diversi quelli rimasti feriti in differenti incidenti avvenuti tra ieri e oggi, Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, in varie parti d’Italia.

Questa mattina a Milano un 21enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dopo un incidente avvenuto prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che porta verso Monza: le sue condizioni si sono aggravate col passare delle ore. Ricoverati anche altri tre feriti: una 30enne, in codice giallo al Policlinico, un 23enne all’ospedale San Raffaele e un uomo di 32 al Fatebenefratelli, che è risultato positivo alle sostanze stupefacenti.

Il 32enne, originario di Napoli, era alla guida della Opel Corsa che si è scontrata con una Mercedes Classe G. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il suv era diretto in centro quando, arrivato all’intersezione con viale Esperia, si è scontrato con l’utilitaria che veniva da sinistra.

Sul posto, al momento dell’intervento degli agenti, era presente un 20enne di Milano, che ha raccontato di essere sceso da un tram e di aver prestato soccorso a giustificazione del suo essere sporco di sangue. A seguito di indagini con videosorveglianza, è stato però accertato che il ragazzo non era sul tram. Non solo: è stata anche ritrovata una sua scarpa all’interno dell’abitacolo della Mercedes. Pertanto, come disposto dal pm, avendo dubbi su chi fosse alla guida, il 20enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda dove chi aveva prestato le prime cure lo ha riconosciuto quale conducente. Adesso il ragazzo – senza patente perché mai conseguita – è a disposizione della Polizia locale per accertamenti.

Scontro tra due auto nel Potentino, 1 morto e 3 feriti

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente avvenuto, intorno alle 20 di ieri, sulla strada provinciale Oraziana, all’altezza di Ripacandida, nel Potentino. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due macchine, gli agenti della Polizia stradale.

Cinque ragazzi sono rimasti feriti, la notte scorsa, in un incidente avvenuto sulla A12 nel tratto fra Sestri Levante e Deiva, nella zona del cambio di corsia. La macchina sulla quale si trovavano ne ha urtato una ferma e ha finito la corsa sul tetto al di fuori della carreggiata. Tre sono riusciti ad uscire autonomamente, mentre i due seduti davanti sono rimasti bloccati all’interno. I vigili del fuoco di Chiavari hanno lavorato oltre un’ora per riuscire a liberarli, facendone passare uno dal portellone e l’altro dalla porta. Sul posto Polizia Stradale, ente Autostrade e 118.7

Incidente stradale mortale nella notte nell’agrigentino. La vittima è uno studente di 16 anni, Carlo Pendola, morto a Montevago, in pieno centro abitato. Mentre era alla guida della sua moto, in viale XV Settembre, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul selciato. Trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca è morto poco dopo.

