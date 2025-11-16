spot_img
domenica 16 Novembre 2025
Piogge intense al Centro-Nord e da lunedì crollano anche le temperature: le previsioni

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Piogge e temperature in calo al Centro-Nord nella giornata di oggi, domenica 16 novembre, secondo le previsioni meteo per l’Italia. “Già dalle prossime ore avremo un deciso peggioramento delle condizioni meteo con piogge intense al Nord e particolare attenzione in Liguria, dove potrebbero aversi veri e propri nubifragi”, spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it. Sull’arco alpino tornerà la neve a quote alte, intorno ai 1800-1900 metri di altezza.  

“Nel corso della giornata le piogge scenderanno in Toscana mentre al Sud e nelle Isole avremo ancora un tempo soleggiato, con temperature oltre i 24-25 gradi in Sicilia” prosegue Gussoni.  

Con l’avvio della nuova settimana il “maltempo si sposterà al Centrosud mentre al Nord si registrerà un miglioramento del meteo con temperature però in deciso calo, dove nella notte si arriverà a valori vicini allo zero” conclude il meteorologo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

