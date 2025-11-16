Cuneo, coppia intossicata da monossido di carbonio: morta 69enne

(Adnkronos) – Una coppia di cinesi è stata trovata in un edificio in via della Croce, a Revello, nel cuneese, intossicata da monossido di carbonio. La donna, 69 anni, è morta. L’uomo, 75 anni, è stato trasportato a Savigliano in codice rosso.
