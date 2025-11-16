spot_img
domenica 16 Novembre 2025
Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il match in diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 16 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals a Torino. Jannik arriva dal successo in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha battuto Felix Auger-Aliassime ieri sera. Si comincia alle 18.  

Dove vedere Sinner-Alcaraz? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.  

Fin qui i precedenti raccontano un 10-5 per Alcaraz. Sinner quest’anno ha battuto lo spagnolo nella finale di Wimbledon, perdendo all’ultimo atto agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e agli Us Open.  

