sabato 15 Novembre 2025
Stazione di polizia salta in aria, esplosi ordigni dopo sequestro: 9 morti in India

(Adnkronos) – Almeno nove persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite ieri sera in una stazione di polizia nella regione indiana del Kashmir, quando sono detonati degli esplosivi sequestrati questa settimana durante un raid. Lo ha riferito un funzionario di polizia.  

Gli esplosivi erano stati sequestrati lunedì ed erano stati inviati per analisi scientifiche a una stazione di polizia di Nowgam, nel Kashmir, ha dichiarato ai giornalisti il ​​direttore della polizia regionale Nalin Prabhat. “Purtroppo, durante questa analisi, intorno alle 23,20 ora locale, si è verificata un’esplosione accidentale”, ha aggiunto il funzionario. “Ogni ulteriore speculazione sulla causa di questo incidente è inutile”. 

 

