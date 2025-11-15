spot_img
sabato 15 Novembre 2025
Lite nel parcheggio finisce a martellate, carabinieri evitano il peggio

(Adnkronos) – Follia a Marsala dove un banale diverbio nel parcheggio di un supermercato per un urto tra due veicoli si è trasformato in una violenta lite tra gli occupanti, con tanto di martellata e ben cinque persone che hanno riportato lesioni. 

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in provincia di Trapani, a seguito di segnalazioni giunte ai numeri di emergenza sono intervenuti per l’animata lite in corso. Dagli elementi raccolti dai militari intervenuti, sembrerebbe che un 55enne abbia colpito al capo un 24enne con un martello da carpentiere. Il pronto intervento di un equipaggio della Radiomobile di Marsala è riuscito a fermare le violenze, scongiurando ulteriori conseguenze. 

Tutti coloro che hanno partecipato alla lite sono stati identificati. Il martello è stato posto sotto sequestro e l’accaduto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

