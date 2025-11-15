spot_img
sabato 15 Novembre 2025
Italia, rischio ‘big’ ai playoff: Germania e Portogallo agli spareggi?

7

(Adnkronos) –
Rischio ‘big’ ai playoff per l’Italia. Gli azzurri sono stati (quasi) ufficialmente ‘condannati’ a disputare, ancora una volta, i playoff per sperare di qualificarsi alla fase finale dei Mondiali 2026, di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. La Nazionale del ct Gattuso chiuderà infatti, a meno di un’improbabile goleada da quasi 10 gol contro la Norvegia nell’ultimo turno, al secondo posto il girone I proprio dietro agli scandinavi, che potranno festeggiare l’accesso diretto alla rassegna iridata, anche in caso di arrivo a pari punti, grazie alla migliore differenza reti. 

Ma l’Italia non è l’unica big che potrebbe trovarsi, contro ogni pronostico, a giocare gli spareggi. Con il fiato sospeso ci sono infatti anche per Germania e Portogallo, che si giocheranno tutto nell’ultima gioranta. La Nazionale tedesca ha battuto ‘soltanto’ 2-0 il Lussemburgo grazie alla doppietta di Woltemade, talento del Newcastle, e si ritrova in testa al gruppo A a pari punti con la Slovacchia, avversaria lunedì nell’ultima e decisiva partita e già vittoriosa all’andata.  

Agli uomini di Nagelsmann potrebbe bastare anche un pareggio, in virtù della migliore differenza reti, mentre a Calzona servirebbe un trionfo per volare direttamente ai Mondiali e costringere la Germania ai playoff. 

Destino nelle proprie mani anche per il Portogallo. I lusitani sono stati battuti dall’Irlanda a Dublino per 2-0 nell’ultimo turno, in una partita che ha visto la prima espulsione in Nazionale per Cristiano Ronaldo, e si ritrovano al primo posto del girone F a quota 10 punti, a +2 sull’Ungheria, impegnata nella sfida casalinga all’Irlanda. Per qualificarsi e non correre rischi il Portogallo dovrà quindi necessariamente battere l’Armenia in casa nell’ultima giornata. 

 

