spot_img
sabato 15 Novembre 2025
spot_img

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.  

L’attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: “Sì, mi piacerebbe, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie