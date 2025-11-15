Barbara D’Urso, infortunio a poche ore dalla diretta di Ballando: “Sono preoccupata…”

(Adnkronos) –

Infortunio per Barbara D’Urso a poche ore dalla diretta di Ballando con le stelle. La conduttrice ha raccontato sui social di essersi fatta male alla spalla. “Siamo qui a fare le prove con la mia spalla”, ha detto. E ha ammesso di essere preoccupata per l’infortunio riportato ma D’Urso non ha intenzione di mollare: “Sono un po’ preoccupata però ce la faremo”.

Il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, ha associato la stanchezza anche al fatto che ormai sono arrivati all’ottava puntata del dance show di Rai 1, in onda stasera alle 21.25. “Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione”, ha poi aggiunto La Rocca che non vede l’ora di scendere in pista nonostante la stanchezza.

L’edizione 2025 dello show di Raiuno è stata caratterizzata da una serie di imprevisti, compresi gli infortuni che hanno condizionato il percorso di Francesca Fialdini, una delle concorrenti di punta, e Carlo Aloia, il maestro di Nancy Brilli.

