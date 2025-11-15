Atp Finals, oggi semifinale Alcaraz-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, sabato 15 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger Aliassime nella seconda semifinale del Torneo dei maestri a Torino. Alcaraz ha vinto il suo girone, battendo tutti gli avversari. Auger-Aliassime ha chiuso al secondo posto il suo, dopo il decisivo successo contro Zverev. Ecco orario, precedenti, dove vederla in tv e streaming.

Il match tra Alcaraz e Auger Aliassime è previsto non prima delle 20:30 oggi, sabato 15 novembre. I precedenti raccontano un 4-3 per il numero uno, che ha battuto il canadese negli ultimi 4 confronti.

Alcaraz-Auger Aliassime sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

