venerdì 14 Novembre 2025
Studenti in sciopero, cortei in 50 città: a Roma fantoccio della premier, a Torino la scritta ‘Meloni appesa’

(Adnkronos) – Oggi giornata di sciopero per gli studenti. In oltre 50 città in tutta Italia sono state organizzate manifestazioni. Lo slogan è ‘Un’altra scuola, un altro mondo è possibile’ con una piattaforma rivendicativa che si concentra in sei problemi principali vissuti dagli studenti: didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico e rapporto scuola lavoro. 

Da Roma a Milano, proteste “contro la scuola del genocidio” e per chiedere “giustizia climatica”. 

