spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Simona Tagli: “Il 13 maggio sposo il padre di mia figlia”

adn-ultimora
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo”. Simona Tagli, ospite di Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata del 27 novembre, anticipa che sposerà l’imprenditore Francesco Ambrosoli, papà della sua unica figlia, Georgia. “Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia”, dice Simona Tagli. “Adesso però – aggiunge – è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie