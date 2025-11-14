spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
Rapporto Ismea, acquisti alimentari in sensibile crescita nel primo semestre

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – I volumi degli ortaggi freschi sono in aumento del 4,9%, così come per le uova (+7,5%) il pesce fresco (+3,7%), i formaggi freschi (+5,3%) e il pane (+4,9%). Questi alcuni dei dati contenuti nel report sui consumi alimentari di Ismea relativi al primo semestre del 2025. Il report evidenzia la crescita degli acquisti delle famiglie italiane per il consumo alimentare domestico rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che conferma la vitalità del mercato interno e rappresenta un segnale positivo, grazie anche all’aumento dei volumi acquistati di molti dei principali prodotti alimentari.  

In tutti i territori si è registrata una maggiore frequenza d’acquisto (+10% su base annua), segnale di una ritrovata fiducia dei consumatori e di una più costante propensione al consumo domestico. Il supermercato si conferma il canale di riferimento per gli acquisti alimentari, con una quota di mercato del 41% e un incremento del 6,1%, seguito da discount e ipermercati. 

Nel complesso, il primo semestre del 2025 restituisce un quadro di rafforzamento dei consumi alimentari e di particolare vitalità per i prodotti freschi, che tornano al centro delle scelte degli italiani, riflettendo una crescente attenzione alla qualità, alla salubrità e alla sostenibilità dell’alimentazione quotidiana. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

