venerdì 14 Novembre 2025
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: “Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità”

(Adnkronos) – “C’è la massima trasparenza assicurata da voi, dagli operatori dell’informazione, anche in video, televisiva, quindi hanno visto tutti quello che è successo. Trovo un po’ pietoso rovesciare addirittura in questo modo la verità, quando si è visto che ci sono stati dei facinorosi che hanno colto quell’occasione per fare qualcosa che non aveva nulla a che vedere con quell’evento – che era un evento sportivo – nulla a che vedere col sostegno al popolo palestinese, ma era solo l’ennesima occasione per mettere in campo delle violenze”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine del Tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione internazionale, rispondendo a una domanda sulla denuncia di Amnesty International Italia
secondo la quale il 14 ottobre 2025, alla protesta pro Gaza in occasione della partita di calcio Italia-Israele, che si è svolta a Udine, ci sarebbero state violazioni dei diritti umani. “In democrazia tutti possono dire quello che vogliono, ma hanno visto tutti”, continua. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

