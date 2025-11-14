Napoli, 51enne trovata morta in casa: non si esclude l’omicidio

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna di 51 anni è stato ritrovato oggi, venerdì 14 novembre, nella sua casa nel quartiere Piscinola in periferia a Napoli. Non si esclude l’omicidio. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.
