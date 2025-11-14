Misericordie in festa: domenica l’incontro regionale della Zona 16

Domenica le Misericordie dell’Umbria si ritroveranno per la tradizionale Festa Sociale, appuntamento di riferimento per la Zona 16, l’area che comprende anche diverse confraternite della Toscana. L’iniziativa, ospitata dalla Misericordia di Perugia–Olmo, riunirà volontari, dirigenti e istituzioni in una giornata considerata strategica per la crescita del movimento sul territorio.

Oltre alle Misericordie umbre e alla delegazione della Croce Rossa Italiana, è prevista una significativa presenza istituzionale: parteciperanno il sottosegretario del Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, la giunta comunale di Corciano, la presidente del Consiglio comunale di Perugia Elena Ranfa e diversi rappresentanti politici, tra cui consiglieri regionali e amministratori locali. Una presenza ampia che conferma il ruolo centrale svolto dal volontariato nella rete dei servizi socio-sanitari e di protezione civile.

Negli ultimi vent’anni il movimento delle Misericordie ha registrato in Umbria una crescita costante, a cui la sede di Perugia–Olmo ha contribuito in modo determinante. La confraternita, nata dall’iniziativa di un gruppo di fondatori originari di Corciano, ha consolidato nel tempo la propria attività, divenendo un punto di riferimento per il territorio.

La Festa Sociale rappresenta quindi non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di coordinamento tra realtà vicine per tradizione e impegno, con lo sguardo rivolto ai servizi futuri e alla formazione dei volontari.

L’appuntamento anticipa inoltre un evento molto atteso dalla comunità: il Concerto di Natale del 13 dicembre, che chiuderà l’anno con un momento di incontro aperto ai cittadini.