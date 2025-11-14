spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
Manovra, la carica degli emendamenti

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Carica di emendamenti alla manovra 2026. Sono all’incirca 5.500 gli emendamenti presentati alla legge di bilancio dai gruppi di maggioranza e di opposizione. E’ quanto appreso fino ad ora, considerando che la scadenza per il loro deposito in commissione Bilancio era stato fissato per questa mattina alle 10 e che il numero definitivo arriverà solo nel primo pomeriggio, al termine del conteggio da parte dei tecnici della segreteria. Nel dettaglio, gli emendamenti della maggioranza sono quantificabili in circa 1.640, mentre quelli dell’opposizione oltre 3.800.  

