spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Il primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il primo ‘esercito’ di umanoidi arriva dalla Cina. La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli ‘humanoid robots’, con un video ha presentato l’esercito di Walker S2, i robot che verranno consegnati a partner e clienti. “Il futuro dell’automazione industriale è qui”, annuncia la Ubtech con una clip che risulta per certi versi inquietante. 

 

Il Walker 2 viene descritto come “l’unico robot umanoide ad aver ottenuto il premio Platinum ai MUSE Design Awards 2025, a dimostrazione della forza della Cina nell’innovazione della progettazione di robot umanoidi e nelle applicazioni industriali”. 

Tra le qualità della ‘creatura’, come evidenzia la carta d’identità diffusa dall’azienda, spicca la capacità di cambiare autonomamente la batteria. Il Walker 2 può compiere l’operazione in 3 minuti e per questo può operare 24 ore al giorno senza mai fermarsi. Da solo. 

Il robot umanoide è alto 1,76 e pesa 70 chili. Si muove alla velocità di 2 metri al secondo. Si piega avanti e indietro, può ruotare completamente il busto. E’ ambidestro, con una mano può afferrare oggetti pesanti e può sollevarne anche con un solo dito. Insomma, secondo la Ubtech Robotics, il lavoratore ideale. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie