spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Fognini, lo sfottò a Barbara D’Urso dietro le quinte di Ballando: cosa è successo

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Per Fabio Fognini, Ballando con le stelle è diventata un’opportunità per sfoggiare non solo le sue doti da ballerino, ma anche un’occasione per sfoderare le sue abilità da comico. L’ex tennista è inarrestabile: tra una performance e l’altra, trova sempre il modo di scherzare con gli altri concorrenti regalando siparietti divertenti al pubblico.  

La sua ultima ‘vittima’ è stata Barbara D’Urso. Nel corso della puntata di sabato 8 novembre, Fognini non ha resistito alla tentazione di prendere bonariamente in giro la conduttrice che era ancora impegnata in studio con la sua esibizione. Un’ironia nata proprio dal tema portato in scena da Barbara D’Urso dedicato al rapporto, a volte complicato, con i due figli. 

 

Fognini ha portato in sala prove un passeggiano contenente due orsetti di peluche. E alla domanda su cosa stesse combinando, Fognini ha risposto ridendo: “Sono i figli di Barbara”, non riuscendo a trattenere le risate. “Ma si può essere così scemi?”, hanno risposto in coro gli altri concorrenti.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie