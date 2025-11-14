spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
Elicottero precipita nel mantovano, pilota morto nello schianto

(Adnkronos) – Un elicottero proveniente dalla provincia di Asti è precipitato in un’area agricola tra i comuni di Casalromano, Mantova, e Isola Dovarese, in provincia di Cremona. Il velivolo si è schiantato al suolo in una zona di campagna avvolta dalla nebbia fitta, condizione meteorologica che, secondo le prime valutazioni, potrebbe aver contribuito all’incidente. 

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi tecnici dell’area. Stando alle prime informazioni, si registra una vittima: il pilota dell’elicottero, unico occupante a bordo. Le cause dello schianto sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. 

 

