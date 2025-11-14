spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Eleonora Boi, è nato il terzo figlio con Danilo Gallinari: la gioia dopo l’incidente con lo squalo

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Eleonora Boi e Danilo Gallinari danno il benvenuto al loro terzo figlio, Ercole. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista sportiva sui social con una foto che ritrae la famiglia al completo accompagnata da una dedica speciale: “Splendevi già, ancora prima di arrivare.Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole”. Il bambino è nato a Miami, dove vive la famiglia, lo scorso 9 novembre. 

 

Un messaggio carico di speranza ed emozione che arriva dopo il tragico incidente che aveva coinvolto Eleonora lo scorso agosto, quando incinta di sei mesi, era stata morsa alla coscia da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico in vacanza con il resto della famiglia. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie