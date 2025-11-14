spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Capitanata (PagoPa): “Da Anci bussola per orientare interventi digitali Comuni verso il 2026”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Durante la 42ª assemblea Anci, PagoPa ha promosso un momento di confronto dedicato allo stato di digitalizzazione dei Comuni. Francesco Capitanata, head of Pa locali, imprese e Psp di PagoPa, ha spiegato come il Dipartimento per la Trasformazione digitale abbia presentato i dati sull’adesione ai bandi Pnrr e Ifel Fondazione Anci abbia portato la prospettiva operativa dei territori. 

“Da questo confronto emerge una bussola chiara per individuare le prossime aree di intervento verso la conclusione delle misure previste dal Pnrr nel 2026”, ha affermato Capitanata. 

Ha inoltre sottolineato che PagoPa continuerà a mettere a disposizione dei Comuni competenze tecniche, buone pratiche e supporto operativo, con l’obiettivo di accompagnare gli enti nel percorso di crescita digitale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie