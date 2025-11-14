Capitanata (PagoPa): “Da Anci bussola per orientare interventi digitali Comuni verso il 2026”

(Adnkronos) – Durante la 42ª assemblea Anci, PagoPa ha promosso un momento di confronto dedicato allo stato di digitalizzazione dei Comuni. Francesco Capitanata, head of Pa locali, imprese e Psp di PagoPa, ha spiegato come il Dipartimento per la Trasformazione digitale abbia presentato i dati sull’adesione ai bandi Pnrr e Ifel Fondazione Anci abbia portato la prospettiva operativa dei territori.

“Da questo confronto emerge una bussola chiara per individuare le prossime aree di intervento verso la conclusione delle misure previste dal Pnrr nel 2026”, ha affermato Capitanata.

Ha inoltre sottolineato che PagoPa continuerà a mettere a disposizione dei Comuni competenze tecniche, buone pratiche e supporto operativo, con l’obiettivo di accompagnare gli enti nel percorso di crescita digitale.

