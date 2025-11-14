Bari, agricoltore muore schiacciato da una motozappa ad Altamura

spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
(Adnkronos) – Un agricoltore di 68 anni di Altamura, in provincia di Bari, ha perso la vita in un incidente in campagna, sulla strada vicinale Azzarelli, a circa cinque chilometri dalla città. La tragedia è avvenuta ieri, nel fondo agricolo di proprietà dove l’uomo stava effettuando alcune lavorazioni con una motozappa. Per cause da accertare, la macchina agricola si è ribaltata e lo ha travolto. L’uomo è morto sul colpo per i politraumi da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Bari per gli accertamenti del caso. 

