spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Atp Finals, oggi Sinner-Shelton – Il match in diretta

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, venerdì 14 novembre, il fuoriclasse azzurro sfida l’americano Ben Shelton nell’ultima partita del gruppo Bjorn Borg. Sinner ha già festeggiato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel gruppo, già eliminato invece Shelton. Si comincia non prima delle 14.
 

Dove vedere Sinner-Shelton? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv 

Sinner toenrà in campo domani pomeriggio alle 14, per la semifinale del Torneo dei Maestri contro Alex De Minaur.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie