venerdì 14 Novembre 2025
Atp Finals, gioca Sinner ma… viene premiato Alcaraz. A Carlos la coppa del numero uno

(Adnkronos) – Alle Atp Finals gioca Jannik Sinner, ma a essere premiato è (curiosamente) Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo ha ricevuto oggi, venerdì 14 novembre, la coppa del numero uno prima del match tra l’azzurro e Ben Shelton, ultimo del gruppo Borg. Carlos chiuderà l’anno da dominatore del ranking Atp (la certezza è arrivata ieri, grazie al successo contro Lorenzo Musetti) e l’Inalpi Arena di Torino ha celebrato oggi il suo trionfo.  

Per Carlos è la seconda volta, visto che ha ricevuto già l’ambito premio nel 2022.  

 

