Arriva il film di Natale con i Jonas Brothers, da oggi in streaming

(Adnkronos) – I Jonas Brothers sono protagonisti del nuovo film di Natale Disney, ‘A Very Jonas Christmas Movie’, da oggi, 14 novembre, disponibile su Disney+.

Kevin, Joe e Nick Jonas cercano di tornare a casa per trascorrere il Natale con le loro famiglie e affrontano una serie di ostacoli sempre più difficili mentre provano a viaggiare da Londra a New York in tempo.

La colonna sonora originale di A Very Jonas Christmas Movie è prodotta da Hollywood Records/Republic Records e dall’executive music producer Justin Tranter ed è disponibile da oggi in formato digitale, su CD e su LP.

Contiene sette brani inediti più tre tracce aggiuntive: “Like It’s Christmas” (Live Version), “Best Night”, “Coming Home This Christmas” (feat. Kenny G), “Home Alone”, “Feel Something”, “Remember When”, “Better Off Alone”, “Time”, “Sucker” (Live Version) e “Like It’s Christmas” (Studio Version).

Il film natalizio vanta un cast stellare, tra cui Kevin, Joe e Nick Jonas, che interpretano se stessi, Chloe Bennet (nel ruolo di Lucy), Billie Lourd (in quello di Cassidy), Laverne Cox(nel ruolo di Stacy), KJ Apa (nei panni di Gene), Andrew Barth Feldman (in quelli di Ethan), Andrea Martin (nel ruolo di Deb), Kenny G (in quello di se stesso), Justin Tranter(nel ruolo di se stesso), con Randall Park (nel ruolo di Brad) e Jesse Tyler Ferguson (in quello di Babbo Natale). Nel film anche alcuni camei speciali della famiglia Jonas.

Kevin, Joe e Nick Jonas sono i produttori, insieme agli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (I Want You Back, This Is Us, Tuo, Simon), Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. La regia è di Jessica Yu (Quiz Lady, This Is Us), vincitrice di Emmy e di un Academy Award, con musiche originali dell’executive music producer e candidato al GRAMMYⓇ Justin Tranter. Il film è prodotto da 20th Television, parte di Disney Television Studios.

