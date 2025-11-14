spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Alex Belli e Delia Duran: “Aspettiamo un maschio, Napoli ha fatto il miracolo”

adn-ultimora
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Aspettiamo un maschio”. Alex Belli e Delia Duran, ospiti di Monica Setta a ‘Storie al bivio’ svelano il sesso del bambino che stanno aspettando e che nascerà il 31marzo. Nella puntata che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, il modello-attore e l’attrice venezuelana svelano anche la rosa dei nomi che stanno vagliando per il nascituro. “Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex”, spiega Duran. “Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli”, aggiunge Alex. “Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta”, conclude. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie