giovedì 13 Novembre 2025
Tragedia a Caserta, 12enne cade dalla finestra della scuola e muore in ospedale

adn-ultimora
(Adnkronos) – Ragazzina di 12 anni muore dopo essere caduta dalla finestra a scuola: aperta un’inchiesta. La tragedia è avvenuta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione – sul caso indaga la Polizia di Stato – l’alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall’aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato della scuola media Calcara, dopo un volo di una decina di metri. Subito soccorsa dal personale del 118, la ragazzina è morta in ospedale. Sul caso sono in corso le indagini.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

