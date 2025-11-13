spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Sanità, neurologo Gasperini: “Intergruppo sclerosi multipla per dare risposte ai pazienti”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato tantissimo in un connubio tra associazionismo e comunità scientifica. Oggi essere qui alla Camera” per la nascita dell’Intergruppo parlamentare sulla sclerosi multipla “vuol dire che abbiamo sensibilizzato così tanto su un tema che non ha colore politico: i nostri pazienti hanno bisogno di risposte”. Così Claudio Gasperini, direttore Uoc Neurologia e Neurofisiopatologia Ao San Camillo-Forlanini di Roma e vicepresidente Società italiana di neurologia, intervenuto alla conferenza stampa per la presentazione dell’Intergruppo. 

“Oggi abbiamo toccato il tema della rete che può dare risposte diagnostiche e terapeutiche, ma anche socio-sanitarie. L’obiettivo è ottenere un mondo senza disabilità – ha aggiunto Gasperini – Oggi riusciamo ad imparare molto sulla malattia, facciamo diagnosi all’inizio della patologia e addirittura prima che il paziente possa avere un sintomo. Poi trattiamo la malattia prima che ci sia la progressione e questo aiuta i tanti giovani pazienti”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie