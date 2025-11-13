spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Sanità, Cittadinanzattiva: “Perché sopravviva serve scelta consapevole che tuteli Ssn”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Il timore è che prenda piede la narrazione di una sanità talmente malata da far pensare che sia meglio lasciarla morire. E’ una profezia che rischia di auto-avverarsi, e dobbiamo evitarlo”. Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, intervenendo alla tavola rotonda ‘Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto’, organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma 

Mandorino ha ricordato come “la sanità pubblica, nella sua storia, abbia superato molte crisi grazie a chi l’ha difesa: non solo i cittadini, ma anche gli operatori e i professionisti che ogni giorno ne tengono viva la missione”. “La situazione attuale non è casuale – ha sottolineato – ma il frutto di anni di disinvestimenti e scelte politiche inefficaci”. Secondo la segretaria di Cittadinanzattiva, “se vogliamo che la sanità sopravviva, dobbiamo scegliere consapevolmente di tutelarla”.  

Mandorino ha infine invitato a “passare dalla teoria alla pratica, puntando sul protagonismo di cittadini, professionisti e istituzioni”, e a “coinvolgere realmente chi ogni giorno tiene in piedi il Servizio sanitario nazionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie