giovedì 13 Novembre 2025
Roma, furto in casa di un noto ristoratore: rubati Rolex e gioielli

2

(Adnkronos) –
Rolex, gioielli e contanti. E’ il bottino portato via dai ladri in appena mezz’ora. Tanto è durato, come apprende l’Adnkronos, il colpo messo a segno ieri sera in casa di un noto ristoratore romano, nel quartiere Salario a Roma. “Il nostro appartamento è sempre un viavai di persone. E così è stato ieri, la casa è rimasta vuota quei 30 minuti al massimo”, racconta all’Adnkronos il ristoratore vittima dei ladri. 

“Sono uscito alle 19.15 e sono rientrato alle 20.10 insieme a mia figlia. Quando abbiamo aperto la porta, ci siamo ritrovati di fronte a un caos incredibile. I ladri, che hanno portato via Rolex, gioielli, 1500 euro da un salvadanaio e altrettanti in contanti – continua -. Se ne sono andati senza che nessuno abbia fatto in tempo a notarli. Perfino il nostro cane, che solitamente abbaia a tutti, non è stato sentito”. Sul posto, chiamati dal proprietario di casa, i poliziotti della Scientifica impegnati nei rilievi. (di Silvia Mancinelli)  

