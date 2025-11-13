spot_img
venerdì 14 Novembre 2025
spot_img

Roma, forte odore di gas a piazza Mastai a Trastevere: controlli dei vigili del fuoco

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un forte odore di gas è stato sentito nella serata di oggi, giovedì 13 novembre, a piazza Mastai, nel quartiere di Trastevere a Roma. Diverse le telefonate di segnalazione arrivate al 112 per una possibile perdita di gas che intorno alle 20 è stata avvertita nettamente nell’aria tra piazza Sonnino e via della Luce.  

Sul posto, insieme a poliziotti, agenti della Polizia Locale e a un’ambulanza, sono intervenute le squadre 7a e Crrc dei Vigili del fuoco, ancora impegnati nei rilevamenti in tutte le zone dove sono presenti i contatori del gas. A breve è atteso l’arrivo del personale Italgas. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie