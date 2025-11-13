spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Pisa, donna aggredita da tre cani mentre camminava: è gravissima

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Una donna di 68 anni è stata aggredita da tre cani boxer fuggiti da una proprietà privata mentre camminava lungo la strada nel comune di Orciano Pisano nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre. I cani l’hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti.  

Il proprietario, accorso in suo aiuto, è stato a sua volta morso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa. L’uomo, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie