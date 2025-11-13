spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Lazza, il figlio Noah compie un anno: “Il nanetto che mi ha cambiato la vita”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Lazza celebra sui social il primo compleanno del figlio Noah, nato dall’amore con la compagna Greta Orsingher. Il rapper ha condiviso sui social un tenero scatto in bianco e nero in cui tiene in braccio il piccolo.  

“Sembra ieri, è passato già un anno. Auguri al nanetto che mi ha cambiato la vita”, ha scritto a corredo dell’immagine, accanto a un cuore rosso e al simbolo dell’infinito. Anche la compagna Greta ha celebrato il compleanno del figlio primogenito con una Instagram stories: “Buon primo compleanno al mio nano matto, ti amo”, ha scritto la modella. 

A dare l’annuncio della nascita del piccolo Noah era stato proprio il rapper che il 13 novembre del 2024 aveva condiviso sui social un post di benvenuto: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”, aveva scritto.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie