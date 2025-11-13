spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
Gse presenta ‘Percorsi Comuni’ all’Assemblea Anci di Bologna

(Adnkronos) – Rafforzare le competenze dei dipendenti pubblici e accompagnare le amministrazioni locali nel percorso di transizione energetica. È questo l’obiettivo di ‘Percorsi Comuni’, il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), presentato all’Assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bologna.  

Finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr – Next Generation Eu ed erogata sulla piattaforma Syllabus, l’iniziativa propone formazione digitale, accessibile e flessibile per i dipendenti degli enti locali, con un’offerta modulare di 7 programmi formativi, 38 lezioni e 3 livelli di approfondimento (base, intermedio e avanzato). I corsi si articolano in due modalità di fruizione: webinar live con esperti del Gse e percorsi in autoapprendimento (e-learning). I temi spaziano dalle fonti rinnovabili e autorizzazioni, all’efficienza energetica, alla mobilità sostenibile, fino ai portali Gse, ai mercati energetici, al green e-procurement e alle buone pratiche nella Pa.  

“La formazione è la prima energia rinnovabile: fa crescere le persone e i territori – ha sottolineato l’ad del Gse, Vinicio Mosè Vigilante, presentando l’iniziativa – Abbiamo messo al centro della nostra azienda i Comuni italiani consapevoli che la transizione energetica interessa tutto il territorio nazionale, dai piccoli borghi alle grandi città. È fondamentale fornire ai funzionari comunali gli strumenti per gestire al meglio i processi di pianificazione e consumo energetico, e questo può avvenire solo attraverso conoscenza e formazione”. 

Vigilante ha poi ricordato la collaborazione avviata con il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: “In stretto coordinamento con il ministero della Funzione Pubblica abbiamo sviluppato un’intensa attività di formazione dei funzionari locali. La conoscenza dei meccanismi e degli incentivi gestiti dal Gse è un elemento abilitante per una transizione energetica efficace e diffusa”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

