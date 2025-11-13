spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
Giorgia Palmas difende Magnini dopo lo sfogo a Ballando: “È umano, libero di dire quello che vuole”

(Adnkronos) –
Giorgia Palmas ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata a Ballando con le stelle nel corso della puntata di sabato 8 novembre, quando il marito e concorrente Filippo Magnini aveva espresso il suo malumore nei confronti della giuria.  

“Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”, aveva detto il concorrente, che poi ha aggiunto: “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”. Parole che hanno scatenato una vera polemica. 

Ospite oggi a La volta buona, Giorgia Palmas ha commentato quanto accaduto in diretta: “Le battute siamo tutti liberi di farle”, ha esordito la showgirl, facendo riferimento alla frase pronunciata da Guillermo Mariotto. Secondo il giurato, infatti, la presenza della moglie in studio a Ballando avrebbe irrigidito Magnini.  

“La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante. Ballando è per Filippo un’esperienza meravigliosa. Non avrei mai pensato che si sarebbe fatto coinvolgere così tanto in questa nuova disciplina, che è la danza. Ci sta mettendo anima e cuore”, ha aggiunto Palmas. E sullo sfogo di sabato scorso, la showgirl ha spiegato: “Quello che è successo è uno sfogo. Non ha sbagliato, è umano, fa parte delle fragilità dell’essere umano”. 

“La giuria – ha aggiunto la showgirl – è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma allora i concorrenti sono liberi di esprimersi”. 

In collegamento, Milly Carlucci ha espresso la sua opinione a riguardo: “Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a nessuno, bisogna solo essere urbani. Ci sta tutto il suo sfogo, è giusto dire quello che si prova in quel momento”.  

 

