spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals – Diretta

adn-primapagina
13

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Partite decisive alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, l’americano Taylor Fritz sfida l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nell’ultimo match del gruppo Jimmy Connors. Entrambi sono reduci da due sconfitte: Fritz, dopo la vittoria dell’esordio contro Musetti, ha perso in tre set facendosi rimontare da Alcaraz, mentre De Minaur, sconfitto dallo spagnolo nella prima partita, è stato battuto con lo stesso punteggio dall’azzurro. 

Il gruppo si completerà questa sera con il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie