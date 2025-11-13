spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Emanuela Orlandi, c’è il suo corpo nei cunicoli della Casa del Jazz? Avvocata Sgrò: “Così dissero a Pietro”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Potrebbe esserci il corpo di Emanuela Orlandi sepolto nei cunicoli sotto la Casa del Jazz a Roma? L’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, non lo esclude del tutto. “Ogni approfondimento che viene fatto in relazione a una persona scomparsa è sempre positivo – afferma all’Adnkronos dopo le attività di scavo iniziate questa mattina – che si tratti del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi o di altre persone di cui non si cui non si conosce la fine”.  

“Quella era la casa di Enrico Nicoletti ( il cassiere della Banda della Magliana, ndr) e un approfondimento – sostiene Sgrò – sarebbe stato necessario già con la seconda inchiesta della procura di Roma, poi archiviata, sulla scomparsa di Emanuela, nata dalle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex fidanzata di Renato De Pedis, boss della Banda della Magliana. Al momento parliamo di suggestioni ma ogni approfondimento può essere utile”.  

“Qualsiasi cosa possa trovarsi in quel tunnel è importante per non lasciare nulla di intentato”, insiste l’avvocato Sgrò ricordando poi che Pietro Orlandi “in passato aveva ricevuto una segnalazione che in quel tunnel potessero esserci i resti di Emanuela ma – chiarisce la penalista – si tratta di una delle tante segnalazioni che riferivano di altri mille posti. Siamo nell’ambito della suggestione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie