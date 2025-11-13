spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
Bergamo, Monia Bortolotti assolta per aver ucciso i due figli di 2 e 4 mesi

Monia Bortolotti è stata assolta dai giudici della Corte d’Assise di Bergamo dall’accusa di avere ucciso i suoi due neonati, Alice e Mattia, rispettivamente di 4 e 2 mesi, nel 2021 e nel 2022. Nel caso della bambina l’omicidio non è provato per la Corte, mentre per il fratello si è tenuto conto delle perizia che sancisce la totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti.  

La pm Maria Esposito aveva sostenuto la necessità di una nuova perizia psichiatrica e aveva chiesto per la 29enne l’ergastolo e sei mesi di isolamento diurno. Bortolotti non è dunque imputabile, ma sulla base delle stessa valutazione psichiatrica è stata ritenuta socialmente pericolosa, dunque resterà in una Rems (strutture psichiatriche per le misure di sicurezza) per almeno dieci anni. 

