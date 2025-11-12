spot_img
mercoledì 12 Novembre 2025
spot_img

Nielfi (Sumai): “Serve nuova organizzazione per ridare tempo alla cura”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Durante la tavola rotonda ‘Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto’, organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma, il presidente Giuseppe Nielfi ha sottolineato la necessità di ripensare l’organizzazione della sanità territoriale per restituire tempo alla cura e ridurre il peso burocratico sui medici. “Vivendo la realtà del territorio tutti i giorni – ha detto – riscontriamo che, al di là dei modelli organizzativi presentati, nella pratica si continua a lavorare come si è sempre fatto”. Nielfi ha evidenziato che “gli adempimenti non strettamente connessi all’atto medico stanno sottraendo tempo prezioso ai pazienti”, chiedendo un modello che “consenta al professionista di tornare accanto al paziente”. Ha inoltre ricordato come “anni fa negli ambulatori c’erano infermieri e personale amministrativo di supporto, oggi quasi del tutto scomparsi”.  

Il presidente del Sumai ha infine richiamato l’attenzione sulle “difficoltà di collegamento tra ambulatorio, ospedale e assistenza domiciliare, che creano diseguaglianze e richiedono un ascolto reale dei professionisti e un’azione immediata per rendere il servizio sanitario più efficiente”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie