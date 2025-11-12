spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Napoli, allarme Conte? Assente agli allenamenti, ma è tutto concordato

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Dopo la cocente sconfitta di Bologna, il Napoli ha ripreso oggi, mercoledì 12 novembre, gli allenamenti senza Antonio Conte. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Il tecnico però, come già programmato e concordato da tempo con il club, non si è presentato al centro sportivo e rientrerà a Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre, sfruttando così la sosta per le nazionali per concedersi qualche giorno extra di vacanza. 

Spente sul nascere quindi le voci di chi voleva dietro la sua assenza l’ennesimo indizio per una separazione anticipata tra Conte e il Napoli. L’allenatore azzurro non sta vivendo un periodo facile sulla panchina partenopea, dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, tanto che nelle ultime ore si erano diffuse voci che lo volevano prossimo alle dimissioni a causa di un clima agitato anche nello spogliatoio. 

A gettare acqua sul fuoco ci aveva però già pensato il presidente Aurelio De Laurentiis, che con il più classico dei tweet presidenziali aveva allontanato ogni voce e confermato la sintonia tra Conte, società e soprattutto squadra. La svolta è attesa, in ogni caso, per la ripresa del campionato, quando il Napoli ospiterà l’Atalanta, fresca di esonero di Juric e ingaggio di Palladino, al Maradona. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie