spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Cultura, ‘The american dream’ al Centro Studi Americani

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il Centro Studi Americani, in collaborazione con le principali università italiane e americane della Capitale, inaugura la quarta edizione del Festival della Cultura Americana, dedicata al tema “The American Dream: mito, realtà e contraddizioni”. Quanto di quel sogno è ancora vivo oggi? Quali promesse ha mantenuto e quali si sono trasformate nel tempo? Attraverso incontri, dibattiti e testimonianze, il Festival esplorerà l’evoluzione di questo mito, interrogandosi sulle sue luci e ombre, sulle sue radici storiche e sul suo impatto attuale.  

Un viaggio critico e partecipato per comprendere come il Sogno Americano continui a modellare le aspirazioni individuali e collettive, tra speranze, sfide e nuove prospettive. Nato nel 2021, il Festival ha come scopo quello di avvicinare e far conoscere al pubblico la cultura degli Stati Uniti, comprenderne i valori e riflettere sul rapporto passato e presente con l’Italia e L’Europa. 

Il programma prenderà il via domani dalle ore 18:00 presso il Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32, Roma). Dopo i saluti iniziali, la serata prevede una Lectio Magistralis di Monica Maggioni, Consigliera d’Amministrazione del Centro Studi Americani. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Smile Orchestra e del Coro Gospel dell’Università degli Studi di Tor Vergata. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie