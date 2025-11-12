spot_img
giovedì 13 Novembre 2025
spot_img

Carta d’identità, l’annuncio di Zangrillo: “Gli over 70 non dovranno più rinnovarla”

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d’identità. Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo alla trasmissione ‘Next economy’ su Giornale radio. Il titolare del dicastero annuncia che “nei prossimi giorni in Parlamento ci sarà un decreto” che conterrà delle “semplificazioni per rendere più facile la vita dei cittadini”.  

“Una delle previsioni che sono contenute nelle nuove semplificazioni che presenteremo, prevede che per le persone che hanno più di 70 anni non ci sia più bisogno del rinnovo della carta di identità”, spiega Zangrillo. “Quindi non ci sarà più la necessità di recarsi all’ufficio del comune per fare il rinnovo della carta di identità. Questo è un primo esempio banale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie